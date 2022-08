C’est un secret de polichinelle. Simone et Laurent Gbagbo ne filent plus le parfait amour. L’ancien président ivoirien, après son retour de la CPI où il était incarcéré a demandé le divorce. Laurent Gbagbo a depuis créé sa formation politique le PPA-CI, Parti des Peuples Africains en Côte d’Ivoire. Simone Gbagbo n’a pas souhaité rejoindre ce parti porté sur les Fonts Baptismaux en octobre 2021.

"Combattre les discriminations"

L’ex-première dame qui a mal vécu la demande de divorce formulée par son mari veut désormais mener une carrière politique sans Laurent Gbagbo. Hier vendredi 19 août, la coalition des mouvements de soutiens de Simone Gbagbo dénommée Mouvement des générations capables (MGC) était en Assemblée générale extraordinaire. C’était la première journée des travaux qui doivent aboutir à la transformation officielle du MGC en parti politique. Ce qui devrait normalement se produire ce samedi 20 août 2022. La future formation politique veut notamment défendre des valeurs comme l’intégrité, l’incorruptibilité et la loyauté et combattre les discriminations.

Le Cojep de Blé Goudé et le FPI invités

Dans les prochaines heures, on en saura un peu plus sur la dénomination du parti et les membres de son comité exécutif. Rappelons qu’hier vendredi, plusieurs partis politiques invités, étaient au siège du MGC. Il y avait notamment le Congrès panafricain des Jeunes et des patriotes (Cojep) de Charles Blé Goudé et du Front Populaire ivoirien, l’ancien parti de Laurent Gbagbo.