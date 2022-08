Une plainte a été déposée contre Pfizer-BioNTech pour violation de brevet. L’action a en effet été enclenchée par l’entreprise américaine de biotechnologies Moderna. Selon un communiqué de la firme américaine rendue public ce vendredi 26 août, la plainte est en lien avec la production du vaccin contre la pandémie du Covid-19. Pfizer-BioNTech est accusé d’avoir copié les brevets de Moderna.

Pfizer-BioNTech sur le banc des accusés

«Moderna est convaincue que le vaccin Comirnaty de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 contrevient à des brevets déposés par Moderna entre 2010 et 2016 et couvrant la technologie fondamentale de l’ARN messager de Moderna», indique formellement le communiqué. «Premièrement, Pfizer et BioNTech ont testé quatre vaccins candidats différents, qui comprenaient des options qui auraient évité la voie innovante de Moderna. Pfizer et BioNTech, cependant, ont finalement décidé de procéder avec un vaccin qui a exactement la même modification chimique de l’ARNm de son vaccin que Spikevax», a ajouté le communiqué de la structure américaine.

Des accusations préalables contre Pfizer-BioNTech

Rappelons que dès les débuts de la pandémie, les deux entreprises actuellement devant la Justice ont été les premières à mettre sur pied un vaccin contre le Covid-19. Elles ont en effet basé leur recherche sur les technologie de l’ARN messager qui permet de commander aux cellules humaines de fabriquer des protéines présentes dans le virus, afin d’habituer le système immunitaire à le reconnaître et à le neutraliser. Notons qu’avant la présente action, l’association Médecins du monde (MDM) avait formulé un recours auprès de l’Office européen des brevets (OEB) contre Pfizer-BioNTech. Elle l’accusait de faire recours à des inventions qui n’émanaient pas d’elle.