En séance hebdomadaire ce mercredi 03 août 2022, le gouvernement béninois a opté pour la création d'une agence nationale de gestion des marchés. La mission principale de cette agence est d'assurer la gestion et le développement des marchés dont elle a la charge. Pour ce fait, elle doit assister à l’exploitation durable des marchés et aux équipements marchands suivant les normes établies en la matière. Elle doit également assurer la gestion des opérations dans les marchés en ce qui concerne l’organisation des différents secteurs, l’attribution des espaces, la collecte des redevances, la sécurité, la maintenance, l’entretien, les péages, la collecte et le traitement des déchets. Gérer la sélection des opérateurs chargés de la gestion des marchés et des mandats de délégation fait partie des attributions de cette agence.

Conformément aux dispositions de la loi portant code de l'administration territoriale, les marchés du Bénin sont désormais catégorisés en trois. La première catégorie est constituée des marchés de niveau national. Il s'agit de ceux construits par l’Etat au titre de son patrimoine immobilier. La deuxième catégorie comporte les marchés régionaux. Ils sont réalisés soit dans le cadre d’une intercommunalité, soit par l’Etat ou avec son appui pour le compte du patrimoine immobilier d’une commune. Cependant ces marchés ont vocation à rayonner sur les communes limitrophes. La troisième catégorie de marché prend en compte les marchés communaux. Ce sont les marchés construits soit sur fonds propres par une commune, soit avec l’appui de ses partenaires ou avec celui de l’Etat.

«Conformément au schéma retenu, les marchés à caractère national seront transférés à la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat, ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées ; tandis que les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales», indique le communiqué. Toutefois, la gestion de l’ensemble des marchés relève de l’Agence nationale de Gestion des Marchés dont les statuts ont été adoptés.