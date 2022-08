Premier chanteur rwandais à remporter le Prix Découvertes RFI, Yvan Buravan n’est plus. Le jeune chanteur de 27 ans est mort d’un cancer du pancréas. Dans sa brève mais riche carrière, l’artiste a sorti deux albums : "The Love Lab" et "Twaje". Le premier célèbre l’amour sur des touches de musique urbaine et de r’n’b. Sur le second opus on retrouve des sonorités afrobeat et afropop reliées à la culture rwandaise du chanteur.

Rendu célèbre par le titre "Malaika"

Yvan Buravan s’est très tôt intéressé à la musique. Alors qu’il n’avait que 20 ans, il entre au Kigali Music School. Le jeune homme y apprend donc la musique. Il a participé à des concours de découverte de jeunes talents, s’est exercé au chant et à la danse folklorique. Son talent sera applaudi par le grand public à la sortie de son titre "Malaika".

La chanson est un succès dans son pays et dans les pays voisins. En 2018, il gagne le prix Découvertes RFI. Dans la même année, il joue au Burundi, en Belgique et à Paris. Malheureusement sa carrière sera écourtée par la grande faucheuse. L'artiste est mort en Inde.