Du 03 au 10 août 2022, la Côte d’Ivoire accueille la Coupe des nations de la zone 3 de volleyball. La délégation béninoise qui a quitté Cotonou en début d’après-midi de ce lundi 1er août 2022 a déjà rallié le sol ivoirien. Les deux sélections nationales hommes et dames de volleyball ont fait deux semaines de préparation. L’équipe nationale hommes de volleyball a livré deux rencontres amicales.

Quant à l’équipe nationale dames, les techniciens ont préféré se concentrer sur les tactiques à mettre en place pour déjouer celles de leurs adversaires. L'objectif assigné aux deux représentants béninois engagés dans la compétition, c’est de se hisser sur la plus haute marche du podium au niveau des hommes et des dames. Listes des deux sélections nationales hommes et dames retenues pour la compétition.

Sélection nationale Hommes

Attaquants

01-Yacoubou Daouda (Vkp Slovaquie)

02-Moukaila Tidjani (Finance Vbc)

03-Tohouegnon Tobby (Adjidja Vbc)

04 Gaba Raoul (Usb Sakare Vbc)

05-Adansikou Valdo (Allada O. Vbc)

06-Kora Waliou (Finance Vbc)

07-Deki Ismaël (Finance Vbc)

08-Baparape Hamid (Adjidja Vbc)

09-José Janus (Allada O. Vbc)

Passeurs :

10-Moukaila Mohamed (Finance Vbc)

11-Gahoue Faycal (As Douane Burkina Faso)

Libéros :

12-Maboudou Florent (Usb Sakare Vbc)

Sélection nationale dames

Attaquantes :

01-Gnangbo Marduyath (Queens Vbc)

02-Toviho Jacqueline (Queens Vbc)

03-Adam Aissatou (Allada O. Vbc)

04-Toko Oustazirath (Allada O. Vbc)

05-Agossou E. Grâce (Allada O. Vbc)

06-Kora Djamilath (Adjidja Vbc)

07- Kona Tango (Adjidja Vbc)

08-Okpo Rebecca (Energie Vbc)

09-Seki Edith (Energie Vbc)

Passeuses :

10-Issa Idrissou Rafi (Queens Vbc)

11-Gbodossindji Christelle (Queens Vbc)

12-Tabe Cherifath (Buffles Vbc)