Des miliciens issus des Maï-Maï ont attaqué ce mardi 23 août les casques bleus de la Monusco dans la ville de Butembo, dans l'est de la République démocratique du Congo. L’attaque aurait ciblé l’ancienne base logistique de la MONUSCO/Butembo. A en croire les informations rapportées sur la situation, l’attaque a été repoussée par les forces de sécurité. Les assaillants auraient été empêchés d’accéder à ces installations. Deux d’entre eux auraient été capturés dont un déserteur de l’armée avec une arme.

Opérations momentanément suspendues

« Ils sont partis au centre-ville, là où se trouvait la position de la Monusco. Il n’y avait personne, ils ont commencé à tirer dans le vide. Les forces armées sont arrivées sur place et ont riposté vigoureusement. », a expliqué le porte-parole de l’armée. Toujours selon les informations rapportées sur cette situation, les opérations de la MONUSCO auraient été momentanément suspendues dans la ville de Butembo. Un redéploiement provisoire de son personnel à l'extérieure de la ville a été fait après avoir consulté les autorités locales et nationales. Une attaque de ce type aurait été signalée au Nord du pays.

Le calme est revenu...

Par le canal d’un communiqué, le capitaine Antony Mwalushay, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord-Kivu a indiqué que l’armée a fait face à un autre groupe des Maï-Maï à l’aube de ce mardi dans la cellule Furu, vers le Nord de la ville de Butembo. « Nous continuons toujours à mener des opérations de patrouille et ratissage dans cette ville qui semble menacée ces derniers temps par non seulement les ADF/MTM mais aussi par plusieurs groupes armés, entre autres Maï-Maï Baraka, aux alentours et même dans certains quartiers chauds. », indique-t-il en précisant que le calme serait revenu.