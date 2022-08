La mère du richissime homme d’affaires américain Elon Musk dort dans son garage quand elle lui rend visite au Texas. C’est du moins la confidence qu’elle a faite au Times. « Vous ne pouvez pas avoir une maison de luxe près d'un site de fusée », a-t-elle déclaré au média américain. Ces déclarations interviennent après l’annonce qui avait été faite il y a quelques mois par l’homme le plus riche du monde. Il indiquait notamment ne posséder aucune demeure et qu’il réside chez ses amis.

Une location d'une valeur de 50 000 $

Par le biais d’une publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, le patron de SpaceX et de Tesla déclarait également qu’au Texas, sa résidence principale était une location de SpaceX, d'une valeur de 50 000 $. Elle est à proximité dans l’entreprise au Texas. Le richissime homme d’affaires déclarait qu’il avait l’ambition de se débarrasser de tout ce qui est bien immobiliers pour se consacrer à son voyage sur la planète rouge.

"Vous n'avez pas besoin d'argent"

« Je vends presque tous les biens physiques. Musk ne possédera pas de maison », avait-il laissé lire sur Twitter en mai 2020 avant d’ajouter : « Vous n'avez pas besoin d'argent. La possession vous alourdit ». L’entretien avec le journal américain a été également l’occasion pour la mère d’Elon Musk de se prononcer sur les activités de son fils. Pour Maye Musk, Mars n’est pas sa destination privilégiée. « Vous devez avoir six mois de préparation et d'isolement et cela ne me plaît tout simplement pas. Mais si mes enfants veulent que je le fasse, je le ferai.», a-t-elle indiqué à ce propos.