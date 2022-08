En vue de valoriser le patrimoine naturel, historique et culturel du Bénin, le président de la république Patrice Talon a procédé à l'inauguration de trois monuments à Cotonou, dans le département du Littoral. Il s'agit notamment de la statue de l'Amazone, celle de Bio Guera ainsi que du monument Aux Dévoués.

En plus d'avoir rendu la ville de Cotonou plus séduisante, le dévoilement de ces joyaux quelques jours avant la célébration des 62 ans de l'accession du Bénin à l'indépendance à particulièrement coloré la fête nationale. Cependant, l'inquiétude de la masse demeure l'entretien de ces richesses face à l'incivisme ineffable dont fait preuve les riverains.

Ainsi, le maire de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo rassure les uns et les autres de son engagement à garantir la protection de ces monuments. « Je réitère l’engagement du Conseil municipal de Cotonou à œuvrer inlassablement aux côtés des services de l’État pour assurer l’entretien de l’ensemble des infrastructures réalisées à grands frais dans la ville », a déclaré le maire de Cotonou dans un message publié sur son compte méta, ce jeudi 04 août 2022.



Cependant, en attendant la mise en place d'un dispositif de sécurisation de ces monuments qui font désormais partie intégrante du grand ensemble du ‹‹ patrimoine culturel immobilier national, des biens culturels immeubles et du patrimoine naturel à caractère culturel››, Luc Atrokpo invite tous les béninois à faire preuve de patriotisme. « J’en appelle par la même occasion, à l’esprit patriotique et de civisme des riverains et des visiteurs de ces infrastructures, pour aider la Municipalité dans sa mission d’entretien de ces joyaux ».

Ces monuments témoignent de la volonté du président Patrice Talon de poursuivre les actions visant à révéler le Bénin aux béninois ainsi qu'au monde entier et de renforcer l’unité nationale autour des repères historiques de la Nation.