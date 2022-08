Le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a profité de l’occasion de l’ouverture d’un sommet ce lundi 1er août à Accra pour demander aux différents pays européens et américains impliqués dans le commerce d’esclaves des excuses et des réparations. Le sommet de quelques jours qui se déroule autour du thème : « Faire progresser la justice : réparations et guérison raciale » a été une opportunité pour ce dirigeant africain de rappeler que ces appels à la réparation qui sont lancés depuis plusieurs années sont « justes ».

« Les réparations pour l'Afrique et la diaspora africaine se font attendre depuis longtemps. Comme on pouvait s'y attendre, la question de la réparation ne devient un débat que lorsqu'il s'agit de l'Afrique et des Africains. Nous pensons que les appels aux réparations pour l'Afrique sont justes », a déclaré le président ghanéen à l’ouverture de cette rencontre conjointement organisée par la Commission de l'UA, l'Africa Transitional Justice Legacy Fund (ATJLF), l'Africa-American Institute (AAI) et Global Black.

"Guérir des torts du passé"

Pour le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, l’Afrique mérite des excuses officielles de la part des nations européennes impliquées dans la traite des esclaves pour les crimes et les dommages que la traite avait causés à la population. Il a également tenu à faire savoir qu’aucun montant versé ne pourrait participer à réparer les dommages causés à l’Afrique. « Nous devons guérir des torts du passé afin de capitaliser sur les opportunités qui nous attendent. à l'avenir. », a-t-il poursuivi.