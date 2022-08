Niomré est une commune située au nord-ouest du Sénégal, dans la région de Louga. Elle couvre une superficie de 230 kilomètres carrée et regroupe 47 villages. Cette commune est limitée au nord par l'arrondissement de Sakal et au sud par la commune de Mbediene. À l'est par l'arrondissement de Koki et à l'ouest par la commune Nguidilé.

Le maire de Niomré (Dep. Louga), s'est retrouvé dans les mailles des forces de l'ordre. À sa suite, E. H. A. Samb, un adjoint au maire a été également épinglé dans une affaire d'escroquerie foncière. Il lui est reproché d’avoir vendu à trois personnes des terrains d’autrui. Il a été présenté au juge des flagrants délits de Dakar, d'après les informations rapportées par Senenews.



Aux dires du mis en cause, ce sont les acheteurs qui lui ont forcé la main à leur vendre ces terrains qui proviennent d’un lot de 70 qui lui avaient été octroyés après un terrassement. Ses clients n’ont pas pu rentrer en possession des parcelles à cause d’un litige avec la Senelec. « J’avais un protocole d’accord avec le responsable du chantier. Je suis entrepreneur aussi », a affirmé M. Samb. Cependant, le substitut du procureur lui a rappelé qu'il n'a aucun droit de vendre des domaines qui ne sont pas de sa propriété.

La défense a plaidé pour l'accusé en déclarant qu'il s'agit d'un « manque de professionnalisme plutôt que de la mauvaise foi ». Mais le Ministère public reproche au prévenu de s'être prévalu d’une fausse qualité. Il a requis six mois de prison ferme contre ce dernier. Le juge a finalement condamné cet homme à six mois de prison ferme et au remboursement des montants réclamés par les trois parties civiles.