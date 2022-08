Environ un mois après les confidences faites par Pape Mamadou Seck sur les conditions de son évasion qualifiée de spectaculaire, les résultats d’une enquête révèlent ce qui s’était réellement passé. En effet, selon des informations rapportées par Les Echos, l’homme aurait juste profité d’un moment d’inattention de ces gardes. Il a ouvert la porte et s’est enfui alors que ceux qui étaient chargés de le surveiller étaient occupés à discuter autour d’un thé après l’avoir déposé à l’infirmerie du Pavillon spécial.

Il n'a pas scié les barreaux...

Les faits s’étaient en réalité produits à l’hôpital Aristide Le Dantec. Toujours selon les informations rapportées par Les Echos, tout porte à croire que les barreaux sciés avaient juste pour objectif de camoufler les erreurs de gardes. Toutes ces allégations avaient été faites par le mis en cause alors qu’il a été arrêté il y a quelques mois. Il confiait notamment avoir erré un moment dans la cour avant de s’enfuir par la porte principale. Il aurait marché jusqu’au marché Sandaga.

Le film de son évasion

Il a pris un taxi et s’est rendu dans son domicile avant d’aller vers sa cachette à Darou Karim. Devant les policiers de la Sûreté urbaine (SU), le mis en cause a réfuté la thèse selon laquelle il aurait scié les grilles de la fenêtre de la salle où il a été détenu. Il fait savoir qu’il est passé par le portail de l’hôpital Aristide Le Dantec. Au cours de son audition qui a eu lieu devant son avocat, le mis en cause a également dénoncé le traitement dont il a été victime.