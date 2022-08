L’affaire qui oppose la famille Pogba continue de défrayer la chronique. Après les diverses publications qui ont été faites par Mathias, le frère de Paul, c’est Jean-Marc Ettori, président du Tours FC qui a raconté une expérience qu’il a vécue avec la mère des frères désormais ennemis. A en croire les confidences qui ont été faites par l’homme au Figaro, il aurait eu un contact en 2018 avec Yeo Moriba. Celle-ci aurait pris certaines décisions et aurait mis en avant son fils Paul pour assurer.

Une facture de 80.000 euros impayée

La femme qu’il désigne par « cheffe de gang » aurait repris contact avec lui alors qu’il aurait opposé une refus au recrutement de Mathias Pogba. « On nous a dit de prendre Mathias et Paul paiera son salaire, ses charges. Et en plus il vous propose de venir faire un match (amical) à Tours, et il viendra deux fois voir jouer son frère à Tours », a rapporté Jean-Marc Ettori qui ajoute que la facture de 80.000 euros n’a jamais été touchée par le club.

Accusations de Pogba

Rappelons que les deux frères se livrent désormais une guerre médiatique depuis quelques jours. Paul Pogba accuse son frère et certains de ses proches de vouloir l’escroquer. Mais Mathias de son côté estime que la vérité est de son côté. «Ainsi la seule voie de survie que j'ai, c'est de dévoiler ses mensonges et son imposture. C'est pourquoi j'ai confirmé sa sorcellerie, car ce qui importe ici, ce n'est pas que cela marche ou non ou que vous n'y croyez ou pas, c'est plutôt ce que cela implique comme méchanceté», a récemment déclaré Mathias Pogba dans une vidéo.