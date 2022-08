Le tournage du prochain film de la saga américaine Fast & Furious, est en préparation. Cependant, plusieurs habitants d’un quartier de Los Angeles s’y opposent fortement. Il s’agit en effet d’Angelino Heights, un quartier ayant servi d’arrière-plan au tournage pour le film, qui a été le théâtre de manifestations, hier vendredi 26 août 2022, contre le tournage du prochain volet de la saga. Pour cause, les habitants indiquent que les rues du quartier sont soumises à des courses urbaines clandestines. A ces dernières s’ajoutent des streets takeovers, des moments au cours desquels une foule se réunit souvent la nuit afin de voir les voitures courir à grande vitesse.

Fast & Furious, a permis de « glorifier une activité illégale »

En conséquence, les conducteurs de ces voitures perdent souvent le contrôle créant ainsi des accidents. Pour les habitants d’Angelina Heights, Fast & Furious est responsable de la situation. Selon Bella, une habitante qui a requis l’anonymat, « il n'y avait pas de courses de rue dans le quartier avant que Fast and Furious n'y soit tourné ». D’après Damian Kevitt, fondateur de l’association SAFE qui est contre ces courses urbaines nocturnes, Fast & Furious, a permis de « glorifier une activité illégale » faisant du quartier une « destination touristique pour les courses de rue illégales ». « Les vendredis, les samedis, les dimanches soir, il va y avoir, trois, quatre, cinq, six voitures à venir ici pour faire des ‘’burnouts’’, et des ‘’donuts’’ » a-t-il déclaré.

« J'étais ferme mais cordial »

Pour rappel, cette manifestation intervient quelques mois après que l’acteur américain Dwayne Johnson ait rejeté l’appel de Vin Diesel, à revenir jouer dans le prochain Fast & Furious. Dans une interview accordée au média CNN, Dwayne Johnson avait indiqué avoir discuté de la question avec Vin Diesel, au cours du mois de juin dernier. A ce moment, il lui « avait dit directement - et en privé - qu'il ne reviendrait pas dans la franchise ». The Rock a par ailleurs ajouté : « J'étais ferme mais cordial et j'ai dit que je soutiendrais toujours le casting et le succès de la franchise, mais qu'il n'y avait aucune chance que je revienne ». Le sujet était visiblement clos, puisque l’acteur de 50 ans avait fait connaître sa décision aux associés d’Universal Pictures, qui « comprenaient tout à fait le problème ».