Après ses parents, Alexandre Balkany est attendu devant la justice de son pays ce mardi 30 août. Le fils d’Isabelle et Patrick Balkany devra répondre des accusations d’abus de biens sociaux liés à ses sociétés. Il a été mis en examen depuis 2017 pour blanchiment de fraude fiscale. Il était accusé d’avoir aidé ses parents à cacher au fisc une maison à Marrakech. Cette affaire lui avait valu 6 mois de prison avec sursis pour avoir signé deux contrats de bail fictifs en 2011 et en 2014.

Il a géré plusieurs sociétés

Le document avait été signé avec une société immobilière ayant permis la vente de la villa des Balkany pour 5,8 millions d’euros. Sa nouvelle comparution intervient dans le cadre des sociétés qu’il avait gérées depuis les années 2000. Il avait été le patron des structures telles que «MyPress», «Mediaplay», «Kawa Productions» ou encore «Net Connect» dans la restauration rapide. Au cours de ces dernières années, il a été encore à la tête de la branche française de Pokerstars.

Patrick Balkany libéré le 5 août dernier

Rappelons que condamné pour fraude fiscale, Patrick Balkany a bénéficié d’un aménagement de peine autorisé par la Cour d’appel de Paris. Incarcéré depuis le mois de février, il a donc été libéré le vendredi 5 août dernier. Selon les informations rapportées par les médias à cet effet, il s’agit d’une liberté conditionnelle qui ne nécessitera pas de port de bracelet électronique. L'ancien maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) et son épouse Isabelle Balkany ont été reconnus coupables de ne pas avoir payé d'impôt sur la fortune entre 2010 et 2015 et d'avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-évalué entre 2009 et 2014.