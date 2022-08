En France et plus précisément à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), deux policiers ont été blessés suite à une opération pour lutter contre les rodéos urbains. Selon les informations rapportées sur cette situation par les médias, alors que les policiers essayaient d’arrêter le rodéo sauvage, les auteurs se sont opposés au contrôle. Ils auraient crié pour alerter d’autres personnes dans le quartier. C’est alors que les policiers ont été attaqués sur l'avenue de l’Abbé-Roger-Derry vers 20 heures.

Au total, une dizaine de personnes se sont ruées sur les fonctionnaires de police qui ont reçu des projectiles et des coups. On retient de cette situation que l’engin a été saisi et un homme a été interpellé puis placé en garde à vue. Même si la situation des fonctionnaires de police n’est pas alarmante, ils ont présentent des hématomes et des ecchymoses au niveau de la tête. Les assaillants auraient essayé de les étrangler au cours de l’agression.

"Agression honteuse"

«Plein soutien à ces policiers qui œuvrent dans des circonstances parfois difficiles, pour la sécurité de tous », a publié sur le réseau de l’oiseau bleu la préfecture de police en guise de soutien aux fonctionnaires agressés. Une enquête a été également été ouverte pour comprendre les circonstances de cette situation. Les syndicats de la police sont également montés au créneau pour dénoncer l’acte posé par les individus. Par le canal d’un communiqué, le syndicat Unité SGP Police du Val-de-Marne dénonce une « agression honteuse ». Il apporte également « son soutien aux fonctionnaires blessés lors de cette intervention ».