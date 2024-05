Maghreb: ce pays veut conquérir le marché européen dans un domaine

(Rab Lawrence- Creative commons / CC BY 2.0)

Au cœur du Sahara, le groupe Souakri déploie un effort colossal pour propulser l’Algérie sur le marché européen de la tomate, actuellement dominé par l‘Espagne et le Maroc. Le projet pharaonique envisage de transformer le désert en une zone agricole prospère, capable de nourrir la population locale et d’exporter massivement tomates et poivrons.

Le groupe, déjà établi dans les secteurs du ciment et de l’agriculture, a lancé la construction de serres gigantesques. L’utilisation de technologies avancées, notamment hollandaises, permettra de débuter les essais de culture dès la fin mai, avec une première récolte prévue pour octobre 2024. Le complexe couvre un millier d’hectares, dont la moitié est dédiée à l’agriculture maraîchère.

L’innovation ne s’arrête pas là pour le groupe Souakri, qui a également misé sur des serres intelligentes alimentées par une ferme photovoltaïque voisine. Cette initiative garantit une production de tomates cerises sans aucune empreinte carbone, un critère de plus en plus décisif sur le marché européen, très attentif aux pratiques écologiques.

Abdenour Souakri, le chef du groupe, souligne l’unicité du projet au niveau africain, voire mondial. Les avantages du site incluent non seulement une abondance d’eau et d’énergie propre, mais également une main-d’œuvre locale qualifiée et une luminosité exceptionnelle, idéales pour la culture sous serre.

Outre l’aspect environnemental, ce méga projet est un véritable défi économique avec des ambitions de haute envergure. La première serre devrait produire annuellement 6000 tonnes de tomates cerises, générant des revenus à l’export de l’ordre de 500 millions de dollars. Les principaux marchés cibles incluent non seulement l’Europe, mais aussi les pays du Golfe.

Avec un investissement total prévu de 100 milliards de dinars, le projet envisage la création de 10,000 emplois directs, renforçant ainsi l’économie locale tout en posant l’Algérie comme un concurrent sérieux sur le marché international de la tomate, notamment face au Maroc qui a vu ses exportations décliner récemment. Le groupe Souakri prévoit également une logistique élaborée pour l’acheminement des produits vers les ports et aéroports, facilitant ainsi leur exportation.