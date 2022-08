Les passagers du vol 41 de LOT Polish Airlines de Varsovie, en Pologne, à Toronto au Canada ont eu la peur de leur vie. Un Canadien a perdu son sang froid à bord, est devenu violent puis a tenté d'ouvrir les portes de l'avion en plein vol. Selon un porte-parole de la compagnie relayé par le site CTV news, l'altercation avait commencé après qu'un agent de bord ait refusé de servir de l'alcool à un passager canadien.

"L'homme est ensuite allé dans la cuisine arrière et a crié sur les membres d'équipage... Le passager était sur le point de frapper un membre de l'équipage de cabine, mais les autres passagers ont couru vers la cuisine et ont essayé de le calmer...Il a réussi à s'enfuir et à un moment donné, le passager a couru vers les portes de l'avion et a essayé de les ouvrir en l'air... Il a réussi à s'enfuir et à un moment donné, le passager a couru vers les portes de l'avion et a essayé de les ouvrir en plein vol" a déclaré le porte-parole de la compagnie, Il aura fallu pas moins de 5 personnes pour maîtriser le forcené et le ramener à son siège. Le pilote a alors décidé de dérouter le vol sur Reykjavik en Islande.