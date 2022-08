Le gouvernement, par le biais de son porte-parole, Léandre Wilfried Houngbédji, a annoncé la réouverture du Complexe textile du Bénin (Coteb). C'était le lundi 08 août 2022 lors d’une conférence de presse dans les locaux de l’Ortb Parakou. Une annonce qui va sûrement fait le bonheur des Béninois en général et ceux du septentrion en particulier.

La réouverture du Complexe textile du Bénin (Coteb) sera une réalité dans les prochains mois. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. Fermé depuis 2016 pour des raisons économiques et la vétusté des installations de production avec des dettes colossales appuyées par la mauvaise gestion, l'ex-Industrie béninoise de textile (Ibetex) sera bientôt fonctionnelle. Notons que Coteb est une société textile d’économie mixte spécialisée dans la transformation du coton en vêtements, tissus, treillis, serviettes et autres qui est implantée à Parakou depuis plusieurs décennies. Elle était le floron de l'industrie béninois et la fierté des Parakois.

Placée sous liquidation, cette entreprise a été reprise par la Sodeco qui intervient dans le coton depuis des années. En attendant cette réouverture, on se demande si elle va reprendre avec ses six départements de production tels que la filature, le tissage, la bonneterie, la couverture, la teinture, la confection, sans compter les services généraux et l’administration. Tout compte fait, cette annonce réjouie déjà les populations de Parakou touchées par un fort taux de chômage. Elle permettra la création de nombreux emplois pour la jeunesse de Parakou. C'est également une bouffée d'oxygène qui sera apportée à l'économie de cette commune et ses environs. Il y a quelques mois, les anciens salariés de cette unité de production avaient déjà bénéficié de leurs droits de licenciement.