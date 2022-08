Cristiano Ronaldo est-il rancunier? En tout cas, son comportement vis-à-vis de Jamie Carragher avant le début du match Manchester United -Liverpool dans la soirée d'hier lundi 22 août tend à soupçonner ce trait de caractère chez la star. En effet, l'ancien joueur de Liverpool, devenu consultant pour Sky Sport a été totalement snobé par le quintuple ballon d'or. L'ancienne gloire des Reds Devils étaient aux côtés de Gary Neville et Roy Keane, eux aussi consultants sportifs pour Sky Sport. Ronaldo a salué Nevlle, avant d'adresser un hochement de tête furtif en direction de Jamie. Roy Keane, a lui, eu droit à une accolade du meilleur buteur de tous les temps.

Une "jolie conversation"

"Il m'a totalement ignoré!" a lancé l'ancien milieu de terrain de Liverpool en réponse au présentateur de Sky Sport qui s'était moqué lui, vantant la "jolie conversation" qu'il venait d'avoir avec la star portugaise. Il faut dire que Jamie Carragher n'a pas été tendre avec le quintuple ballon d'or dans ses commentaires surtout après que ce dernier ait quitté le stade avant la fin du match Mancheter United- Rayo Vallecano. Une rencontre qui entrait dans le cadre de la préparation estivale du club avant le début de la Premier League.

"J'ai toujours pensé que cette situation arriverait, même si Ronaldo a fait de belles choses avec Manchester. Il a signé un contrat de deux ans plus une année en bonus, ce que je ne pouvais pas croire... Aucun autre club en Europe ne le veut actuellement. Je peux me tromper mais il ne semble pas que United puisse s’en séparer",(...) Je pense que si vous demandez à Erik ten Hag, je ne pense pas qu'il le veuille. Et je ne suis pas sûr que le vestiaire de Manchester United veuille de Cristiano Ronaldo en ce moment." avait déclaré Jamie Carragher. En effet, il se dit que Cristiano Ronaldo veut quitter le club parce que Man U n'est pas qualifié pour la League des Champions. La star voudrait disputer cette compétition et serait donc prête à rejoindre une équipe qualifiée pour le prestigieux tournoi européen.