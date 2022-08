Le Président Patrice Talon a dévoilé depuis ce samedi 30 juillet une autre facette de sa personnalité. On le savait perfectionniste, adepte du beau et de la qualité. Il avait aussi affiché par le passé et à quelques rares moments sa fibre nationaliste. Mais on était à mille lieues d’imaginer qu’il avait en lui un penchant anti-impérialiste et même gauchiste et s’est affiché comme un pourfendeur de la colonisation. Alors qu’il inaugurait le monument construit en mémoire des « enfants du Bénin dévoués pour la patrie », le chef de l’Etat révèle une bien curieuse information sur le monument aux…

Vous devez être connecté pour lire cet article en entier Nom d'utilisateur ou adresse e-mail Mot de passe Se souvenir de moi S'inscrire|Mot de passe perdu?