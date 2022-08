Le président russe Vladimir Poutine a adressé un courrier à Kim Jong-Un, Chef suprême de la République populaire démocratique de Corée dans lequel il a évoqué l'extension des relations entre leurs deux pays. C'est l'information rapportée par plusieurs médias internationaux qui cite les médias officiel de la Corée du Nord dans la matinée de ce lundi 15 Août 2022. Kim Jong-Un a également envoyé une lettre dans laquelle il a dit depuis quand les relations entre les deux pays se sont forgées.

La Fédération de Russie veut étendre ses relations bilatérales avec la Corée du Nord de Kim Jong-Un. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le président russe Vladimir Poutine dans une lettre adressée au dirigeant nord coréen dans laquelle le dirigeant russe souligne que des liens plus étroits entre les deux pays iront dans leur intérêt commun et cela va renforcer la stabilité et la sécurité de la péninsule coréenne et de la région de l'Asie du Nord-Est. De son côté, Kim Jong-Un a aussi envoyé une lettre à Poutine.

Le dirigeant nord coréen Kim Jong-Un a relevé que la "coopération stratégique et tactique, le soutien et la solidarité" est à un nouveau niveau. Cela grâce à leur résistance face aux provocations et menaces des forces militaires hostiles rapporte les médias nord coréen. Selon ces mêmes médias, Kim Jong-Un aurait déclaré que pendant la 2è guerre mondiale, l'amitié russo-nord-coréenne s'était forgée avec l'occupation de la péninsule coréenne par le Japon.