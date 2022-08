La situation dans le monde en général et en Ukraine en particulier inquiète le président français qui a décidé d'avertir ses compatriotes. Un avenir moins radieux attend les français. C'est en substance le message que le président français Emmanuel Macron a tenu à adresser aux français. «Le moment que nous vivons peut sembler être structuré par une série de crises graves (...) et il se pourrait que d'aucuns voient notre destin comme étant perpétuellement de gérer les crises ou des urgences. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement», a affirmé le président Macron devant ses ministres. Une déclaration diffusée également par les médias.

Appelant les français au sacrifice, le président français s'est voulu grave dans ses propos mais déterminé. «Au fond, nous vivons la fin de l'abondance, celle des liquidités sans coût - on devra en tirer les conséquences économiques - celle de produits et de technologies qui nous paraissaient perpétuellement disponibles, la rupture des chaînes de valeurs. La rareté de telle ou telle matière ou technologie réapparaît, comme celle de l'eau. Nous aurons des dispositions à prendre » a prévenu le président français. Pour lui la montée des dictatures fait peser une menace sur les régimes de liberté: celle de pousser le peuple français (et européen) à des sacrifices.

Mais malheureusement, il ne s'agit pas des seules menaces. Il a cité pour compléter la liste la crise climatique et ses conséquences sans oublier la cybercriminalité face auxquelles la France devra se «projeter notre pays avec ambition, préserver ce qu'il faut préserver, protéger ceux qui en auront besoin». À ses ministres il a lancé un appel au réalisme: éviter de faire des promesses démagogiques juste pour calmer les populations.