Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé jeudi avoir convenu avec son homologue français Emmanuel Macron de s’engager à renforcer les relations bilatérales basées sur l’établissement d’un partenariat global d’exception conformément aux principes de respect et de confiance mutuels. "Nous avons évoqué ensemble tous les volets ayant trait à la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer, en vue de servir les intérêts communs de nos deux pays et de garantir à nos relations, tous domaines confondus, un élan qualitatif à même d'assurer une consécration de la nouvelle orientation que nous avons convenue d'ancrer", a-t-il déclaré, relayé par l’agence Algérie Presse Service.

Cette même orientation est "fondée sur l'établissement d'un partenariat global d'exception conformément aux principes du respect et de la confiance mutuels, et de l'équilibre des intérêts entre les deux Etats", a expliqué le président algérien lors d’une conférence de presse commune avec son homologue français. Emmanuel Macron est arrivé en Algérie jeudi avec une visite officielle de trois jours. La veille, il a annoncé son objectif de "refonder" la relation bilatérale entre Paris et Alger. (Tass)