L'armée chinoise a lancé ce jeudi des manœuvres militaires à grande échelle avec des tirs d’artillerie à munitions réelles dans six zones autour de l’île de Taïwan, a rapporté la Télévision centrale de Chine (CCTV). Selon ce média, les exercices ont commencé à 12h00 heure locale (UTC+8) et dureront jusqu'au 7 août. Comme l'a rapporté plus tôt le Central News Agency de Taïwan (CNA), trois des six zones d'exercice empiètent sur des eaux territoriales que l'administration taïwanaise revendique: une de ces zones au sud-ouest de l'île et deux autres près de sa côte nord-ouest.

La veille déjà, le média chinois Global Times avait indiqué que des chasseurs furtifs J-20 et J-11, des bombardiers stratégiques H-6K, des destroyers projet 052D, des corvettes de type 056A allaient être déployés lors de ces exercices, ainsi que des missiles balistiques à courte portée Dongfeng-11 et des missiles hypersoniques DF-17. Au cours de ces opérations, des missiles balistiques armés d'ogives conventionnelles devraient survoler Taïwan pour la première fois pour toucher des cibles factices à l'est de sa côte, selon le média chinois.

Il faut noter que les relations entre les autorités chinoises et taïwanaises se sont détériorées ces derniers jours en raison de la visite de Pelosi sur l'île mardi et mercredi derniers. La Chine a averti à plusieurs reprises la partie américaine que si le voyage avait lieu, il ne resterait pas sans conséquences et des mesures sévères seraient prises. Immédiatement après l'arrivée de Mme Pelosi, Pékin a entamé des manœuvres militaires comprenant des tirs à munitions réelles dans six zones autour de Taïwan. (Tass)