La presse sénégalaise est revenue ce mercredi 10 août sur l’accident qu’a eu Wally Seck au Maroc alors qu’il était en tournée. En effet, le chanteur sénégalais aurait frôlé la mort selon la description de la situation faite par L’OBS. Le véhicule qui le transportait aurait croisé la route de chauffeurs qui fuyaient un autre choc. Ces derniers seraient en train de rouler à une très grande vitesse au moment du drame et seraient en sens interdit.

Le véhicule du chanteur sénégalais a ainsi été percuté et après un tonneau a fini sa course sur un poteau de feux tricolores. Le garde du corps du chanteur est actuellement en réanimation et a été grièvement blessé selon les précisions du média sénégalais. Le chanteur quant à lui s’en est sorti avec quelques maux de tête et des maux de ventre. Les autres personnes à bord du véhicule au moment du drame ont eu des blessures assez superficielles.

Le chanteur perd son portable

Le chanteur aura également perdu son portable suite à l’accident. Rappelons que le chanteur sénégalais Wally Seck était au Maroc dans le cadre d’une tournée. Il devrait donner un spectacle les 13 et 14 août prochains à Alméria et Barcelone. L’accident ne devrait tout de même pas empêcher la tenue de ses différentes prestations selon les confidences du chanteur sénégalais.