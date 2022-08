Menacé de mort depuis 1989, l’écrivain anglais Salman Rushdie a été agressé et poignardé ce vendredi 12 août. Selon les informations rapportées sur cette situation par les médias, le drame se serait produit alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole lors d’une conférence dans l’État de New York, aux États-Unis. A en croire un communiqué de la police de New York, la victime a été transportée d’urgence vers un hôpital par hélicoptère.

Pour l’heure, aucune autre précision n’a été faite sur son état de santé. Les autorités locales indiquent tout de même que l’agresseur a été arrêté. A en croire le témoignage d’un journaliste d’AP présent sur les lieux, l’agresseur a été maîtrisé dès que l’écrivain est tombé. La victime est en réalité l’auteur de la publication des « versets sataniques » en 1988.

"Visé par une fatwa"

Notons que cette agression intervient après plusieurs années passées sous protection policière. Il a été visé par une fatwa de l’ayatollah iranien Ruhollah Khomeyni en 1989 après la publication de ses « Versets sataniques ». Le livre est considéré par plusieurs musulmans comme blasphématoire. Il y a quelques années, il a fait savoir que beaucoup de personnes le résument à cet appel qui avait été lancé par le dirigeant iranien. « Mon problème, c’est que les gens continuent de me percevoir sous l’unique prisme de la “fatwa” », avait-il déclaré il y a quelques années.