Menacé de mort depuis 1989, l’écrivain anglais Salman Rushdie a été agressé et poignardé ce vendredi 12 août. Selon les informations rapportées sur cette situation par les médias, le drame se serait produit alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole lors d’une conférence dans l’État de New York, aux États-Unis. A en croire un communiqué de la police de New York, la victime a été transportée d’urgence vers un hôpital par hélicoptère.

L'agresseur a été maîtrisé quelques instants après l'attaque. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour l'écrivain. Salman Rushdie a été placé sous respirateur artificiel après avoir été poignardé au cou et à l'abdomen. "Les nouvelles ne sont pas bonnes... Salman va probablement perdre un oeil; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie" a déclaré Andrew Wylie, l'agent de Salman Rushdie.

"Visé par une fatwa"

Notons que cette agression intervient après plusieurs années passées sous protection policière. Il a été visé par une fatwa de l’ayatollah iranien Ruhollah Khomeyni en 1989 après la publication de ses « Versets sataniques ». Le livre est considéré par plusieurs musulmans comme blasphématoire. Il y a quelques années, il a fait savoir que beaucoup de personnes le résument à cet appel qui avait été lancé par le dirigeant iranien. « Mon problème, c’est que les gens continuent de me percevoir sous l’unique prisme de la “fatwa” », avait-il déclaré il y a quelques années.

Salman Rushdie transporté à l’hôpital par hélicoptère après l’attaque qu’il a subi.



Il a été poignardé sur scène lors d’un événement dans l’état de New York.



Son état est inconnu, selon la police.#SalmanRushdie pic.twitter.com/QE5JbsFgpM — Antoine Llorca (@antoinellorca) August 12, 2022