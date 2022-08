La lutte contre le terrorisme par les forces armées maliennes (FAMa) continue de porter des fruits. En effet, le départ de la force Barkhane semble ne pas avoir déstabilisé les militaires maliens qui ont neutralisé les terroristes responsables de l’attaque de Tessit. Dans un communiqué relayé par le média Malijet, l’Etat-Major des Armées a fait savoir que dans le Théâtre Est de l’Opération de Maliko, les FAMa ont consolidé leurs positions « suite à l’abandon, sans coordination, par Barkhane de la plateforme aéroportuaire de Gao le 15 aout 2022 ». Aussi, ont-elles renforcé l’emprise de Tessit avec les visites du commandement. Par la suite, les FAMa ont concentré leurs attaques sur les responsables de l’attaque de Tessit.

« Un bilan coté ami de 02 blessés et coté ennemi 01 assaillant neutralisé »

Il s’agit de frappes aériennes qui ont visé ces derniers dans le secteur de Tin Djarane, au sud-est de Tessit, avec à la clé d’importants dégâts matériels. « Ce jour 20 aout 2022 vers 13h00, le check-point FAMa, sur la sortie de Kidal de Ménaka, a repoussé une attaque terroriste du JNIM avec un bilan coté ami de 02 blessés et coté ennemi 01 assaillant neutralisé et abandonné sur place et plusieurs corps emportés » a indiqué le communiqué de l’Etat-Major général des armées. Notons que les informations données par ce dernier, interviennent plusieurs mois après qu’une patrouille de l’armée soit tombée dans une embuscade au cours d’une attaque à Boni.

L’offensive qui avait eu lieu le 21 mars dernier a fait deux morts et sept blessés dans le camp de l’armée. Par ailleurs, treize assaillants et deux avaient été arrêtés. Au cours de l’attaque qui a eu lieu au poste de Tessit, deux morts et dix blessés ont été enregistrés dans le camp des forces armées maliennes. Du côté des terroristes, neuf morts avaient été dénombrés. En tout, après les deux attaques, 4 soldats ont été tués et 17 autres ont été blessés. Après ces revers, les FAMa avaient mené une opération contre les terroristes dans la région de Mopti au centre du Mali. Selon l’Etat-major, au cours de l’opération qui a duré plus d’une dizaine de jours, 203 terroristes auraient été neutralisés et au moins 50 autres arrêtés.