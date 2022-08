Le gouvernement du Mali a remboursé 300 millions de dollars d’émissions obligataires impayées en raison des sanctions financières de la Communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), a rapporté vendredi Reuters, citant le ministère malien des Finances.

Les leaders ouest-africains ont levé le 3 juillet dernier les sanctions commerciales et financières qui affectaient le Mali depuis janvier et validé le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. La Cédéao a imposé de nombreuses sanctions contre plusieurs membres de la direction militaire et du gouvernement de transition du Mali pour le non-respect des mesures précédemment convenues visant à rétablir le régime civil dans le pays, après la prise du pouvoir par les hommes d’Assimi Goïta.

L’organisation sous-régionale a aussi suspendu, avec effet immédiat, toutes les transactions commerciales et financières des États membres avec le Mali, hors produits de grande consommation et de première nécessité, et gelé les avoirs du Mali dans les banques centrales de la Communauté et dans les banques commerciales des États membres.