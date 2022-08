Le gouvernement fédéral du Nigeria a demandé à Google d'empêcher YouTube, son site d'hébergement de vidéos, de diffuser des chaînes gérées par des groupes interdits dans le pays, comme il a été précisé par le ministre nigérian de l'Information et de la culture, Laï Mohammed. "Les chaînes YouTube sont utilisées pour diffuser de la désinformation et de la haine contre le Nigeria, entre autres choses, a-t-il déclaré, cité par la station de radio sud-africaine SABC vendredi. Les groupes interdits et leurs affiliés dans notre pays devraient être coupés des plateformes Google." M. Mohammed a souligné que le gouvernement était extrêmement préoccupé par les activités en ligne des groupes extrémistes liés aux séparatistes qui cherchent à obtenir une entité indépendante, le Biafra, dans le sud-est du Nigeria.

Le ministre s'exprimait à l'issue d'une réunion avec des dirigeants de Google dans la capitale nigériane, Abuja, le 4 août. Les autorités nigérianes ont bloqué le fonctionnement du réseau social du pays, Twitter, en juin 2021, après que celui-ci a supprimé deux messages du président Muhammadu Buhari mettant fortement en garde contre les séparatistes. Sept mois plus tard, l'interdiction a été levée après que la direction de Twitter a satisfait aux principales exigences du gouvernement fédéral, notamment l'enregistrement du réseau social au Nigeria. (Tass)