Les peuples africains ont le droit de récupérer leurs richesses spoliées et bloquées à l'étranger par d'anciens dirigeants. Le président tunisien, Kaïs Saïed, l’a déclaré, ce dimanche, lors de la dernière journée de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8).

Selon la radio Mosaïque FM, il a indiqué qu'il existait de grandes difficultés pour les pays africains à entrer en possession de leurs fonds pillés se trouvant à l'étranger. Plus d’une vingtaine de dirigeants de pays africains ont participé à la conférence TICAD-8. Lors de la même conférence, le premier ministre japonais a plaidé en faveur d'un siège permanent de l'Afrique à l'ONU. Le Japon entend "créer un environnement où le peuple africain pourra vivre en paix et en sécurité afin que le continent puisse se développer", a-t-il expliqué. "Dans le but pour l'ONU de travailler efficacement pour la paix et la stabilité, il est urgent de renforcer l'ONU à travers une réforme du Conseil de sécurité", a ajouté M. Kishida.