L'Éthiopie est disposée à travailler avec la Russie sur les questions de maintien de la paix et de la sécurité, a déclaré ce mardi la vice-ministre éthiopienne de la Défense, Martha Lewig, à la 10e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale. "L'Éthiopie est plus que jamais prête à œuvrer avec la Russie sur les questions de paix, de sécurité et de développement", a-t-elle indiqué, évoquant l'importance stratégique de la Corne de l'Afrique où se trouvent des itinéraires commerciaux et dont l'importance est due, selon elle, à sa proximité avec les pays arabes riches en pétrole. En outre, la région "a historiquement attiré de nombreux acteurs internationaux qui ont eu une influence significative sur la situation politique locale", tout comme elle a été la cible de nombreuses attaques terroristes.

"L'Éthiopie a joué un rôle important dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans la Corne de l'Afrique et dans le monde entier, et je voudrais vous assurer que mon pays reste déterminé à travailler avec le gouvernement russe pour garantir une paix et une sécurité durables à l'avenir", a-t-elle noté. "Au nom du ministère éthiopien de la Défense, je voudrais profiter de l’occasion pour assurer nos frères russes de l'engagement de l’Éthiopie dans le renforcement de la coopération en matière de sécurité."