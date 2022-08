Les derniers commentaires effectués sur la performance de Lionel Messi au cours du match de ce dimanche avec le FC Nantes ne sont pas du goût de Neymar. Au micro de Prime Video, le Brésilien a fait part de son agacement sur les différents commentaires sur le présumé changement de l’attaquant argentin. « Un nouveau Messi cette saison ? Non non, je ne crois pas. Les gens parlent beaucoup mais sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Léo, c'est Léo pour toujours : il ne changera pas et restera toujours un joueur qui fait des différences », a-t-il confié au média.

« J'espère qu'on va rester comme ça cette saison tous les trois et que tout va bien se passer pour Kylian, Léo et moi. Si on est bien tous les trois, le PSG le sera aussi », a-t-il poursuivi après cette remarquable performance face au FC Nantes. Lors du trophée des Champions, le club francilien s’est imposé par un score de 4-0.

Un retour au Barça?

La star argentine a inscrit un but au cours de la rencontre et s’est fait remarquer par son jeu. Rappelons que tout ceci intervient dans un contexte où les dirigeants barcelonais ont exprimé leur souhait de le revoir au sein de leur club. « J'aimerais que le temps de Messi à Barcelone ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une deuxième étape ici. Je le souhaite », a indiqué Xavi qui a joué aux côtés de la star2004 à 2015.