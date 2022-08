Les relations entre la Russie et le Mali du président Goïta sont au beau fixe. Alors que la tension règne entre Bamako et Paris, tout semble aller pour le mieux avec Moscou. Le pays de Vladimir Poutine vient en effet de livrer plusieurs équipements militaires au Mali. Équipements récemment acquis par les autorités maliennes. Selon un point de presse, le gouvernement de Goïta a reçu 5 avions et un hélicoptère de combat. Ce matériel permettra d'augmenter la pression sur les terroristes et de pouvoir prévenir des attaques grâce à l'appui aérien selon certaines sources militaires maliennes.

Le ministre malien de la Défense Sadio Camara n'a pas manqué de saluer le "partenariat gagnant-gagnant avec la fédération de Russie". "Je dois dire que la cérémonie d'aujourd'hui est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien-sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie...Nous consolidons notre capacité de reconnaissance et d'attaque avec des avions de chasse L39 et sukhoi 25, qui s'ajoutent au Super Tucano et d'autres appareils déjà en dotation. Ainsi que les hélicoptères d'attaque de type MI24P, qui s'ajoutent au MI 35 et au MI24 déjà livrés", a affirmé Sadio Camara. Pour rappel, la Russie avait déjà livré en mars plusieurs hélicoptères de combat et des armes.