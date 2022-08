Il ya quelques heures, la France a annoncé le départ de ses derniers soldats du Mali après des mois de tension avec les autorités de Bamako. Ce départ que la presse française présente comme risqué pour le pays a été annoncé en grande pompes par les autorités françaises qui concrétisent une volonté initiée il y a quelques mois. Lors d'une réunion ce 16 août entre le vice-ministre russe de la Défense, le colonel général Alexandre Fomine et le ministre de la Défense et des Anciens combattants de la République du Mali, le colonel Sadio Camara, la Russie a annoncé le renforcement prochain de ses liens avec le Mali.

La réunion a eu lieu le 16 août en marge de la 10e Conférence de Moscou sur la sécurité internationale. "Nous sommes prêts par tous les moyens possibles à aider au développement des relations entre nos pays dans le domaine de la défense, nous voudrions souligner une fois de plus votre contribution personnelle. Bien sûr, nous sommes convaincus que ce travail conjoint qui est le nôtre contribuera à renforcer la capacité de défense des forces armées de votre pays et à contribuer ainsi à accroître l'efficacité de la lutte contre les groupes armés illégaux", a déclaré M. Fomine. Selon Tass, les parties ont discuté en détail des projets de coopération de défense existants, ainsi que des questions de sécurité régionale en Afrique de l'Ouest. M. Fomine a souligné l'importance de la coopération russo-malienne et a confirmé la volonté du ministère russe de la Défense de poursuivre un dialogue constructif.

La France va quant à elle instaurer son nouveau QG au Niger; mais déjà des organisations nigériennes exigent son départ. « Considérant les multiples assassinats de nos populations civiles par la force Barkhane chassée du Mali et illégalement présente sur notre territoire qu’elle estime conquis pour matérialiser son dessein funèbre de déstabilisation du Sahel, réitérons notre opposition à la présence militaire française dans notre pays et exigeons son départ immédiat », a affirmé le mouvement nigérien M62. En plus du Niger, Paris veut nouer des liens avec les pays environnants pour faciliter notamment le survol des territoires en cas d'opération militaire dans lesdites régions.