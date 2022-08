À peine partie du Mali, l'armée française se trouve dans une nouvelle polémique. Pour rappel, la France doit établir sa nouvelle base au Niger après les démêlés avec les autorités maliennes, la France s'est résolue à quitter le pays sous les pressions. Le départ des derniers soldats a même eu lieu ce jour selon les autorités françaises. « Ce jour, les derniers militaires de l’opération “Barkhane”, présents sur le sol malien ont franchi la frontière entre le Mali et le Niger. Ils provenaient de la plate-forme opérationnelle déserte de Gao, désormais transférée aux forces armées maliennes » ont déclaré les autorités dans un communiqué officiel.

A peine le départ confirmé, les organisations de la société civile du Niger (nouvelle destination des soldats français) ont annoncé une manifestation contre la présence des forces armées françaises au Niger. Ces organisations exigent le départ immédiat des français. L'initiative vient de l'organisation M62 qui s'oppose à la présence des forces françaises. Ce n'est pas la première fois que des manifestations ont lieu contre les forces armées françaises. Il y a quelques mois, trois nigériens ont perdu la vie dans des manifestations contre l'armée française.

« Considérant les multiples assassinats de nos populations civiles par la force Barkhane chassée du Mali et illégalement présente sur notre territoire qu’elle estime conquis pour matérialiser son dessein funèbre de déstabilisation du Sahel, réitérons notre opposition à la présence militaire française dans notre pays et exigeons son départ immédiat », a affirmé le mouvement M62 dans un communiqué. L'organisation appelle « toutes les citoyennes et tous les citoyens à se constituer en comité citoyen pour la dignité dans les quartiers, les villages et les communes, en organisant des initiatives de sensibilisation....» et se dit prêt à mobiliser «tous les syndicats, les organisations de la société civile, les universitaires, les hommes des médias, les transporteurs, les agriculteurs, les éleveurs et les leaders religieux »