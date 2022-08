Après la mort de la fille de Douguine dans l'explosion d'une voiture en Russie, un chef séparatiste ukrainien avait porté son accusation sur le régime ukrainien. Dans la foulée le pouvoir Zelensky a réagi via le conseiller du chef de son bureau, Mikhaïl Podoliak. Pour lui Kiev n'a absolument rien à voir avec ce meurtre malgré les récentes accusations. "J’insiste que l’Ukraine n’ait absolument rien à voir avec cela", a déclaré M. Podoliak cité par le site ukrainien Liga.net. La voiture a explosé sur la chaussée Mojaïskoïe alors que la jeune femme revenait du festival Tradition. Selon un responsable, la voiture appartenait au père de Daria, journaliste et philosophe Alexandre Douguine.

"Selon les informations de l’enquête, l’incident a eu lieu le 20 août, à 21h00 dans le district d’Odintsovo, non loin du village de Bolchie Viazemi (région de Moscou). Une bombe qui aurait été installée en avance dans la voiture Toyota Land Cruiser a explosé alors que la voiture roulait sur l’autoroute à pleine vitesse. La jeune femme qui était au volant a été tuée. Son identité a été identifiée : c’est la journaliste et politologue Daria Douguina", a déclaré le Comité d’enquête sur sa chaîne Telegram. Douguine considéré comme un des hommes les plus influents de Russie est accusé par les occidentaux d'inciter Poutine dans sa guerre en Ukraine. Certains affirment qu'il était la principale personne visée par cet attentat, mais pour l'heure aucune confirmation officielle.

"L'Ukraine n'a sans aucun doute rien à voir avec l'explosion d'hier [samedi soir, NDLR], parce que nous ne sommes pas un État criminel" a insisté M. Podoliak. Daria Douguine âgée de 30 ans, était, comme son père, un soutien ouvert à l'offensive russe en Ukraine. Elle était visée par des sanctions britanniques depuis juillet, Londres l'accusant de diffuser en ligne des "désinformations sur l'Ukraine".