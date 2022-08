Depuis son inauguration après le défilé militaire et paramilitaire du 1er août dernier, la place de l'Amazone à Cotonou attire du beau monde. Cependant, les risques d’insalubrité pèsent déjà sur le site. 01 août 2022. Il est 19 heures. Le soleil vient de se coucher sur Cotonou. Bientôt tous les réverbères présents à la place de l’Amazone vont s'allumer. Mais, il n’est point besoin de lumière pour la repérer. Elle est visible de loin. Elle, c’est la statue de l’Amazone . Du haut de ses 30 mètres, elle en impose. Par son allure et sa posture. L’Amazone érigée en bord de mer en face de la Place de l’indépendance et du palais de la République à Cotonou, suscite un engouement à nul autre pareil au sein de la population depuis son inauguration et après le défilé militaire et paramilitaires du 1er août qui s’est déroulé sous ses pieds. Les Béninois,…

Vous devez être connecté pour lire cet article en entier Nom d'utilisateur ou adresse e-mail Mot de passe Se souvenir de moi S'inscrire|Mot de passe perdu?