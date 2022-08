La visite de la présidente démocrate de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, n’a pas fini de susciter la colère de la Chine. Cette dernière avait dénoncé une provocation de la part des USA. Ce vendredi 5 août 2022, le pays a annoncé « imposer des sanctions » à la femme politique ainsi qu’à sa « famille proche ». Selon la diplomatie chinoise, en décidant de se rendre à Taïwan, elle s’est « gravement ingérée dans les affaires intérieures de la Chine et a porté atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale ».

Pékin avait décidé de ne pas exporter du sable naturel vers Taïwan

Notons que la visite de Nancy Pelosi avait particulièrement irrité la Chine qui avait plusieurs fois désapprouvé une éventuelle visite de la présidente de la chambre basse du Congrès des USA à Taïwan. D’après Zhao Lijian, porte-parole de la diplomatie chinoise, « si la partie américaine s'accroche obstinément à cette voie, la Chine prendra certainement des mesures résolues et énergiques pour défendre fermement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale ». Pour rappel, suite à la visite de Nancy Pelosi, Pékin avait pris la décision de ne plus exporter du sable naturel vers Taïwan.

La Chine avait également confirmé des exercices militaires à proximité de Taïwan, tout en avertissant qu’elle « répliquera avec vigueur » si Taïpei cherche à perturber ses opérations. L’annonce des sanctions de la Chine intervient après les propos d’un représentant Taïwanais sur le plateau de la Chaîne LCI. D’après celui-ci, il ne faudrait pas que la Chine attaque Taïwan. Même s'il croit qu'actuellement Pékin essaie juste de montrer des muscles. Par ailleurs, il avait indiqué qu’une guerre avec l'empire du milieu impliquerait tous les pays du monde, ce qui sera selon lui « la fin du monde ».