Au moins 57 combattants des groupes terroristes ont été tués par les forces gouvernementales au cours des deux dernières semaines dans le nord-est du Nigeria. Musa Danmadami, porte-parole des forces armées nigérianes, l'a annoncé jeudi. Par ailleurs, selon lui, du 11 au 25 août, 1.653 combattants se sont rendus avec leurs familles, parmi ses nouveaux prisonniers il y a 890 enfants. Pour rappel, en 2002, des extrémistes ont créé le mouvement terroriste insurrectionnel Boko Haram dans l'État de Borno, dans le nord-est du Nigeria selon Tass.

Depuis 2009, le groupe lance des insurrections armées dans plusieurs régions du pays. En 2015, les forces armées nigérianes ont défait les combattants de Boko Haram et réduit sensiblement le territoire sous leur contrôle. En réponse, les islamistes ont commencé à créer des bases et poches de résistance dans des pays voisins du Nigeria, y compris dans la région du lac Tchad. En 2015, le groupe Boko Haram s'est divisé avec le départ d'une fraction de combattants qui ont créé l'État islamique en Afrique de l'Ouest. La Force opérationnelle interarmées multinationale chargée de lutter contre les terroristes dans la région du lac Tchad comprend des unités du Niger, du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Bénin.