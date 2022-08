Aux Etats-Unis, sous la présidence Trump, l'accord sur le nucléaire iranien avait été l'un des dossiers ayant fait couler beaucoup d'encre et de salive. En effet, le dirigeant américain de l'époque avait unilatéralement retiré son pays de cette entente de Vienne qui date de 2015. Pour le milliardaire républicain , il n'était pas question de permettre au régime iranien "d'avoir accès à l'arme la plus meurtrière du monde". L'arrivée au pouvoir du démocrate Joe Biden a changé la donne. Les USA cherchent maintenant à négocier avec l'Iran à propos du nucléaire. Mais seulement, pour l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, John Bolton, l'administration Biden fait une "erreur stupéfiante".

"C'est vraiment une erreur étonnante de l'administration Biden"

Cet ex-responsable américain est convaincu que l'accord ferait de l'Iran un "meilleur partenaire" pour la Russie et constituerait une menace non seulement pour la région du Moyen-Orient, mais aussi pour le monde. "Je pense que la conséquence immédiate, évidemment, sera le dégel de milliards de dollars d'avoirs iraniens, qui reviendront sous leur contrôle, avec leur pouvoir discrétionnaire de les dépenser pour leur programme nucléaire, leur soutien au terrorisme international au Moyen-Orient et au-delà », a déclaré Bolton à Dan Murphy de CNBC. "C'est vraiment une erreur étonnante de l'administration Biden." a ajouté l'intéressé. Comme indiqué, John Bolton est aussi convaincu qu'une levée des sanctions contre l'Iran rapprocherait Téhéran de Moscou.

"Un Iran plus riche et plus fort se rapprochera de la Russie"

"Je pense qu'il va de soi que, soulagé des sanctions internationales, un Iran plus riche et plus fort se rapprochera de la Russie… En aidant à libérer l'Iran des sanctions économiques, cela en fait un meilleur partenaire pour la Russie." a assuré l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Il a aussi laissé entendre que la Russie et la Chine avaient une "entente" existante et qu'un partenariat à trois entre la Russie, la Chine et l'Iran aurait des implications mondiales.

"La Chine fournit une aide économique directe et indirecte aux Russes, préoccupés par les sanctions contre l'Ukraine. Je pense que la Chine s'attendrait à ce que la Russie fasse de même si elle décidait de s'en prendre à Taïwan », a t-il déclaré. « Au Moyen-Orient, où ils ont des intérêts qui se chevauchent, leur partenaire préféré est l'Iran. C'est donc une sorte d'arrangement à trois qui, je pense, a des implications mondiales" ajoute M Bolton.