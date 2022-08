Dans son discours prononcé à la veille de la célébration des 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé avoir accordé la grâce présidentielle à son prédécesseur Laurent Gbagbo. "Dans le souci de renforcer la cohésion sociale, j’ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo". En plus de cette démarche louable de paix et de réconcialition, Alassane Ouattara informe avoir demandé "qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rentes viagères", a-t-il déclaré.

Le président ivoirien a également signé un décret accordant la libération conditionnelle du vice-amiral Vagba Faussignaux, ex-patron de la marine, et du commandant Jean-Noël Abéhi, ancien chef de l'escadron blindé de la gendarmerie du camp d'Agban, à Abidjan. Ces derniers ont été condamnés pour leur rôle dans la crise de 2010-2011. L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et trois de ses anciens ministres ont été condamnés à 20 ans de prison dans l’affaire « braquage » de l’Agence nationale ivoirienne de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de plusieurs banques commerciales, pendant la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011.

L'ex-président ivoirien a été acquitté par la Cour pénale internationale dans le dossier "crimes contre l'humanité: meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains". En dépit de la grâce présidentielle à lui accordée, Laurent Gbagbo ainsi que l'ex-président Bédié n'ont pas honoré leur successeur de leur présence lors des manifestations des 62 ans d'indépendance de leur pays.