Six mois après le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain avec de nombreuses victimes à la clé. Cette situation ne laisse pas indifférente le pape François qui a donné de la voix ce mercredi matin. Le souverain pontife a dénoncé la "folie" de la guerre et a appelé à ce que des mesures urgentes soient prises pour que les combats cessent mais aussi que le risque de désastre nucléaire soit écartée au terme de son audience générale hebdomadaire au Vatican.

Le pape François n'a pas voulu garder le silence devant la situation en Ukraine. Une nouvelle fois ce mercredi 24 Août 2022, le souverain pontife s'est prononcé sur la situation. Le pape François a dit penser à toute cette cruauté et a dénoncé la folie de la guerre. «Je pense à toute cette cruauté, à tous ces innocents qui paient la folie de toutes les parties, car la guerre est une folie», a affirmé le pape François. Le souverain pontife argentin a eu une pensée pour la citoyenne russe Daria Douguina assassinée à Moscou.

«Je pense à cette malheureuse jeune femme qui est morte à cause d'une bombe sous le siège de sa voiture à Moscou», a affirmé le souverain pontife au sujet du meutre de Daria Douguina. Le pape a appelé à la libération des prisonniers. «Je porte les prisonniers dans mon cœur, en particulier ceux qui sont dans un état fragile, et je demande aux autorités responsables de prendre des mesures pour leur libération», a affirmé le pape. Il a demandé que des mesures urgentes soient prises pour mettre fin à la guerre. «Depuis six mois aujourd'hui, le peuple ukrainien souffre de l'horreur de la guerre», a déclaré le pape, demandant «que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à la guerre et écarter le risque d'un désastre nucléaire à Zaporijjia».