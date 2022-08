Alors que les USA ont déployé des navires vers l'île de Taïwan, la Chine a lancé un avertissement en cas de visite de Nancy Pelosi. Pékin a en effet affirmé lundi que son armée « ne restera pas les bras croisés » si la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi se rendait à Taïwan. « Sa stature en tant que responsable américaine n°3 signifie qu'un voyage serait très sensible...Quant à quelles mesures, attendons de voir si elle insiste pour cette visite », a déclaré lundi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian lors d'un point de presse, rapporte Bloomberg.

Pour rappel, le président américain Joe Biden et des responsables militaires ont mis en garde Mme Pelosi contre tout voyage à Taïwan, car le gouvernement chinois a menacé de prendre des "mesures fortes et résolues" si ce voyage avait lieu. Mais malgré cette mise en garde, le pays a décidé de déployer des navires et des avions vers l'île. Un groupe d’attaque aéronaval américain, dirigé par le porte-avions Ronald Reagan, s'est dirigé vers les eaux situées au sud-est de Taïwan. C’est ce qu’a fait savoir ce lundi le centre d’analyse SCSPI. Toutefois les responsables de la sécurité maritime de la Chine ont annoncé des exercices militaires dans la mer de Chine méridionale de mardi à samedi et appelé les navires à éviter de rentrer dans la zone.