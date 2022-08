Cela fait maintenant plusieurs mois que la basketteuse américaine Brittney Griner est incarcérée en Russie pour trafic de drogue. Depuis, son arrestation les autorités américaines ont dit faire tout leur possible pour obtenir sa libération. Au cours du mois de juillet dernier, la vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, avait fait une déclaration dans ce sens. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour la ramener chez elle le plus tôt possible. C'est certain » avait-elle déclaré dans une interview accordée au média CBS, ajoutant notamment : « Nous prenons cela très au sérieux, nous l'avions dit clairement. Le retour de Brittney Griner et d'autres Américains détenus illégalement à l’étranger est la plus haute priorité pour nous ».

« J'ai obtenu la permission d'aller en Russie pour aider cette fille »

Récemment, c’est le célèbre basketteur américain, Dennis Rodman qui a décidé d'apporter son aide pour obtenir la libération de Brittney Grinner. Ainsi, dans ce cadre, l’homme âgé de 61 ans se rendra en Russie pour essayer de convaincre le président Vladimir Poutine. Selon les informations révélées hier dimanche 21 août 2022, par le média NBC News, son déplacement aura lieu au cours de cette semaine. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine, il a déclaré : « J'ai obtenu la permission d'aller en Russie pour aider cette fille. J'essaie d'y aller cette semaine ».

Pour rappel, depuis son interpellation en février 2022, la situation de Brittney Griner s’est aggravée. Le tribunal de la région de Moscou à Khimki a condamné la basketteuse américaine à neuf années d’emprisonnement pour contrebande et possession de drogue, le jeudi 04 août 2022. L’information avait été rapportée par un correspondant de l’agence de presse russe TASS, depuis la salle d'audience. « Le tribunal a décidé d'imposer une peine totale de 9 ans de prison assortie d'une amende de 1 million de roubles », avait lu le verdict la juge Anna Sotnikova.