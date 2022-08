Après les élections législatives au Sénégal, les tractations se poursuivent pour le perchoir de l’Assemblée Nationale. Selon les informations rapportées par les médias sénégalais, la coalition de l’opposition porte son choix sur la personne de Mamadou Lamine Thiam pour la présidence de l’assemblée nationale. Me Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko se seraient accordés sur ce nom. A en croire la publication faite par Le Quotidien à cet effet, le profile de l’homme ainsi que son expérience auraient participé à son choix.

Homme de "compromis et plein d'expérience"



Il serait un homme «de compromis et plein d’expérience» selon le média. «Ancien questeur, il connaît bien les rouages du Parlement, et n’est pas susceptible de chercher à créer des conflits au sein de l’Assemblée. C’est un homme de consensus», a confié un partisan de Sonko à propos de l’homme. Le nom aurait été proposé par l’ancien président sénégalais Me Abdoulaye Wade. De son côté, le leader du Pastef aurait également choisi de soutenir le choix porté sur Mamadou Lamine Thiam au détriment de Barthélémy Dias.

Consolider l'inter coalition Yeww-Wallu

L’objectif de l’opposant sénégalais est de consolider l’inter coalition Yewwi-Wallu. D’autres voix de la politique sénégalaise indiquent que Mamadou Lamine Thiam a de forte chance d’être le prochain patron de l’Assemblée Nationale au Sénégal. Ce dernier pourrait même faire l’unanimité au sein de la mouvance présidentielle. Rappelons que l’Assemblée Nationale sénégalaise est composée de deux grands blocs ainsi que de quelques députés se réclamant de l’opposition mais qui n’appartiennent pas au bloc de l’opposition.