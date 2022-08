Le vice-président du Kenya, William Ruto, a pris la tête de la course à la présidence après le dépouillement du scrutin dans 41.575 bureaux de vote sur 46.229, annonce la Commission électorale indépendante (IEBC). "À 19h30 (UTC+3) le 14 août, William Ruto totalisait 52,46% des suffrages, l’ancien premier ministre, Raila Odinga, obtenait 46,87% des voix , indique ce dimanche le journal kényan Nation. Les deux autres candidats, George Wajackoyah et David Mwaure Waihiga, ont été respectivement soutenus par 0,44% et 0,24% des votants."

Au matin du 13 août, Raila Odinga devançait, avec 54% des voix, William Ruto, soutenu par 45% des électeurs. Le décompte se poursuit et devrait se terminer mardi prochain. L'élection présidentielle s’est tenue au Kenya le 9 août. Le président sortant Uhuru Kenyatta ne s’est pas présenté, la Constitution limitant le nombre de mandats à deux. Il a soutenu la candidature de Raila Odinga, qui tente sa chance une cinquième fois.

Selon la législation en vigueur, l'élection présidentielle dans le pays se tient en deux tours si à l’issue du premier aucun candidat ne réussit à obtenir 50% des voix plus une et au moins 25% des voix dans un minimum de 24 circonscriptions sur les 47 que compte le pays. L’histoire du Kenya n’a jamais connu de second tour. (Tass)