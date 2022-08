Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a profité d’une conférence de presse qu’il a animée lors de la publication du troisième rapport de l’organisation sur les conséquences mondiales de la guerre en Ukraine pour tirer à boulets rouges sur les entreprises pétrolières et gazières. Pour António Guterres, ces entreprises ont saisi l’occasion de la crise ukrainienne pour réaliser sur «le dos des plus pauvres» des profits record.

"Des profits excessifs"

Aussi, invite-t-il les gouvernants à les taxer et a utilisé ces fonds pour soutenir les personnes les plus vulnérables par ces temps de crise. «La vérité est que nous voyons ces profits excessifs, scandaleux des industries pétrolières et gazières à un moment où nous perdons tous de l’argent», a lancé au cours de cette sortie médiatique le responsable de l’Onu.

Près de 100 milliards de dollars de profits

«Il est immoral que les entreprises pétrolières et gazières fassent des profits record grâce à cette crise énergétique, sur le dos des populations et des communautés les plus pauvres, avec un coût massif pour le climat», a-t-il poursuivi. Selon les chiffres officiels avancés, les profits réalisés au premier trimestre 2022 par les majors des hydrocarbures sont estimés à près 100 milliards de dollars. Les structures telles que BP, ExxonMobile, Chevron, Shell ou encore TotalEnergies attendent pour le compte du second trimestre de l’année des profits énormes selon les prévisions. Tout ceci se favorise par la hausse des cours du pétrole et du gaz.