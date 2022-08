Le rappeur A$AP Rocky a été inculpé pour le rôle qu’il a joué dans une fusillade en novembre dernier à Hollywood. Selon les informations rapportées sur cette situation, le compagnon de Rihanna est visé par deux chefs d’accusation pour agression avec une arme semi-automatique. A en croire les précisions apportées par le bureau du procureur de Los Angeles, il aurait pointé son arme vers un ancien ami lors d’une dispute en novembre dernier.

A deux reprises, il aurait également tiré et a causé selon la police une « blessure légère ». On retient également que le mis en cause doit comparaître pour cet acte devant un tribunal de Los Angeles ce mercredi. Il avait été interpellé en avril dernier alors qu’il était de retour d’un voyage de la Barbade avec sa compagne à l’aéroport de Los Angeles.

550 000 dollars de caution

Après s’être acquitté de 550 000 dollars de caution, il a été libéré en attendant sa comparution. Notons que ce n’est pas la première affaire dans laquelle il est pointé du doigt. En 2019, le rappeur avait été condamné à une peine de prison avec sursis pour violences suite à une rixe à Stockholm. Mis aux arrêts en Suède, il a finalement recouvré sa liberté après l’intervention du président Donald Trump.