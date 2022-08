Depuis quelques heures, les médias internationaux diffusent des informations sur un russe qui a des démêlés avec la justice. Alexander Vinnik, puisque c'est de lui qu'il s'agit a été extradé vers les USA après une décision de la justice française intervenue dans la journée d'hier alors que l'offensive russe est en cours en Ukraine. Ce vendredi, la Russie a affirmé suivre de près la situation de ce citoyen russe comme pour d'autres ressortissants du pays dirigé par Vladimir Poutine.

La Russie n'est pas indifférente à la situation du citoyen russe Alexander Vinnik accusé d'avoir blanchi entre 4 et 9 milliards $ via des échanges de crypto-monnaie en ligne BTC-e et qui est extradé vers les USA depuis la Grèce comme l'a confirmé le média américain CNN. Ce vendredi 05 Août, la Russie a réagi sur le sujet par la voix du porte-parole du Kremlin. "Nous suivons le sort de M. Vinnik, comme ce fut le cas pour tous les citoyens russes. C’est tout ce que je peux dire", a-t-il déclaré. L'extradition de ce ressortissant russe intervient alors qu'une basketteuse américaine arrêtée et jugé en Russie a été condamné à neuf ans de prison.

L'affaire a été fortement médiatisée dans le contexte de tension entre les USA et la Russie depuis que le dernier a lancé une offensive en Ukraine. Les USA font partie des pays qui ont imposé de lourdes sanctions à la Russie et le président Biden ne rate aucune occasion de critiquer son homologue russe. Ce même vendredi, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a affirmé que son pays était prêt à discuter d'un échange de prisonniers avec les USA incluant la basketteuse Brittney Griner.